Украинцы должны были подать налоговую декларацию до 1 мая: какие штрафы заплатят те, кто не успел

До 1 мая украинцы должны были заполнить декларации о своих доходах и уплатить налоги, однако это касается только определенных категорий населения. Речь идет о гражданах, у которых есть дополнительный доход помимо основного. Те украинцы, которые по каким-то причинам не подали декларацию, могут получить штраф в размере 340 грн.

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О штрафах украинцам за несвоевременное составление декларации – читайте в материале OBOZREVATEL.

Так, украинцы могут получить штраф в 340 грн, если это первый раз. Однако при повторной неподаче декларации размер штрафа составит уже 1020 грн.

В случае если произошла неуплата или недоплата налога, то штрафы назначаются такие:

10% определенного налогового обязательства или суммы занижения;

25% определенного налогового обязательства или суммы занижения, если доказано, что это было преднамеренно. Если в течение 1095 дней орган ГНС повторного определит сумму налогового обязательства по НДФЛ, размер штрафа будет равен 50% этой суммы.

Следует отметить, что может назначаться и административный штраф нарушителям. Его применяют в том случае, если право на имущественное положение и доходы не подали, подали несвоевременно или с искаженными данными. Это может быть предупреждение или штраф в размере 51-136 грн (первое нарушение) и от 85 до 136 грн (за второе нарушение).

При этом из - за действия военного положения в Украине эти штрафы не применяются. Если у физлица не было возможности подать декларацию вовремя, то она имеет право подать ее в период полугода после возобновления такой возможности.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов и дома площадью от 120 квадратов.

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