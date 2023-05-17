Украинцы должны заплатить за каждый "лишний" квадрат жилья: все правила на 2023 год

Украинцы получат квитанции на оплату налога на недвижимость по почте до 1 июля. Заплатить государству нужно будет в течение следующих 60 дней. Но если платежка не пришла, нужно самостоятельно обратиться в налоговую, т.к. сбои в системе не освобождают ни от уплаты налога, ни от санкций за просрочку.

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Недвижимостью с "лишними" квадратами считаются частные дома от 120 кв. м и квартиры от 60 кв. м. Об говорится в законе 2142-ІХ. Размер налога и нормативы по площади жилья указаны в статье 266 Налогового кодекса Украины.

Конкретную ставку налога на квартиры и дома устанавливают местные власти. Однако сумма рассчитывается по четким правилам: она привязана к минимальной зарплате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за 1 квадратный метр.

Отчетным годом в 2023 году является 2022-й. Минзарплата на 1 января 2022 года составляла 6700 грн. Таким образом, максимальная ставка не может превышать 100,5 грн за каждый "лишний" кв. м.

Рассмотрим конкретный пример. У жителя Киева с квартирой общей площадью 65 квадратов налог рассчитывается исходя из превышения норматива на 5 кв. м. Ставка налога в Киеве максимальная – 1,5% от минзарплаты, 100,5 грн.

То есть расчет суммы налога выглядит так: (65 кв. м - 60 кв. м)*100,5 грн. Заплатить нужно будет 502,5 грн.

Для справки. Если в собственности плательщика находится жилая недвижимости (или доли в ней) общей площадью более 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Кто не должен платить налог на недвижимость

Помимо граждан, чье жилье соответствует нормам, в Украине ввели послабления из-за полномасштабной войны. Так, физлицам-владельцам жилья не начисляется налог на недвижимость за 2021 и 2022 годы, если объекты недвижимости или их части:

расположены на территориях, на которых ведутся или велись активные боевые действия

расположены на территориях, находящихся в оккупации, или тех, что были временно оккупированы РФ;

стали непригодными для проживания в связи с военной агрессией России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, чье жилье было разрушено из-за российской агрессии, компенсация будет предоставляться не деньгами, а в виде жилищных сертификатов. Он будет выдаваться на сумму, отражающую стоимость разрушенного жилья.

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