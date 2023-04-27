Украинцы должны заплатить за "лишнюю" площадь жилья: для расчета суммы запустили официальный калькулятор

В Украине запустили официальный "Калькулятор налога на имущество", с помощью которого можно рассчитать налог на недвижимость. Платить его обязаны украинцы, у которых площадь квартир превышает 60 кв. м, а частных домов – 120 кв. м.

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О запуске калькулятора сообщила Государственная налоговая служба. Расчеты можно произвести по ссылке , регистрация на портале не требуется.

Чтобы рассчитать сумму, в калькулятор нужно внести ключевую информацию о недвижимости. Один из пунктов, которые нужно заполнить вручную, – ставка налога. Дело в том, что ее устанавливают местные власти, т.е. суммы в разных регионах Украины различаются (узнать свою ставку можно здесь ).

Калькулятор позволяет добавить сразу несколько объектов недвижимости и сохранить их в системе. Также важно помнить, что сумма налога увеличивается сразу на 25 тыс. грн за каждый следующий объект жилой недвижимости, если его общая площадь превышает 300 кв. м для квартиры и 500 кв. м для дома.

Кроме налога на недвижимость, можно вычислить сумму налога на землю. Для этого также потребуется знать ставку налогообложения.

Когда платить налог за жилье

В 2023 году украинцы должны заплатить за 2022 год. Платежки на уплату налога на недвижимости должны прийти до 1 июля.

После того, как квитанция доставлена, у плательщика есть 60 дней на то, чтобы перевести средства государству. А если "чек" не пришел, нужно самостоятельно обратиться в налоговую, т. к. сбои в системе не освобождают ни от уплаты налога, ни от санкций за просрочку.

Кто не должен платить налог на недвижимость

Помимо граждан, чье жилье соответствует нормам, в Украине ввели послабления из-за полномасштабной войны. Так, физлицам-владельцам жилья не начисляется налог на недвижимость за 2021 и 2022 годы, если объекты недвижимости или их части:

расположены на территориях, на которых ведутся или велись активные боевые действия

расположены на территориях, находящихся в оккупации, или тех, что были временно оккупированы РФ;

стали непригодными д, ля проживания в связи с военной агрессией России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине запустили в тестовом режиме программу єВідновлення, которая позволит получить компенсацию людям, чье имущество было повреждено в результате действий российского агрессора. Впрочем, "на руки" деньги не будут выдавать – их выделят только на ремонт поврежденного жилья.

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