Украинцы имеют право на доплаты к пенсии: кому увеличат на 570 грн

В Украине действуют доплаты к пенсиям зависимо от возраста. Прибавки начинают выплачивать при достижении 70-летия. В этом возрасте пенсию увеличат на 300 грн.

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Как сообщает издание "На пенсии", доплату начинают платить с дня достижения определенного возраста. Если 70 лет исполнилось 15 числа, то прибавку дадут только за половину месяца. Есть важное условие: прибавку не платят тем, у кого пенсия выше 10 340 грн.

Какие доплаты платят:

люди старше 80 лет будут получать 570 грн;

люди в возрасте 75-80 лет – 456 грн;

люди в возрасте 70-75 лет – 300 грн.

Но следует учесть, что при переходе с одной категории на другую выплаты не суммируются, а просто доплачивается разница. К примеру, в 74 года пенсионер получал до пенсии 300 гривен, когда исполнится 75 – к пенсии прибавят 156 гривен, а не 756 (300+456).

Всего по состоянию на апрель 2023 года пенсии получают 10 млн 697 тыс. украинцев. За год число пенсионеров сократилось на 96 тыс. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тыс. грн. Однако большая часть пенсионеров (3,1 млн) получают выплаты в размере до 3 тыс. грн. От 3 тыс. до 4 тыс. грн получают 2,2 млн украинцев на заслуженном отдыхе.

Средняя пенсия по инвалидности составила 4,2 тыс. грн, а по выслуге лет (ею могут воспользоваться льготные категории, например шахтеры) по состоянию на 1 апреля 2023-го составила 9,1 тыс. грн.

Около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Их средняя пенсия составляет 5,4 тыс. грн. Социальная пенсия (ее получают те, кто не имеет достаточно стажа) – 2,4 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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