Украинцы массово повышают себе пенсии через суд: как добиться роста выплаты

В Украине пенсионеры подали тысячи исков против Пенсионного фонда. С помощью исков они увеличивают размер своих выплат.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Киевский адвокат Тамила Шатарская, которая специализируется на пенсионном законодательстве, рассказывает: с перерасчетом пенсий военным уже есть устоявшееся практика Верховного суда, которой руководствуются суды первой и апелляционной инстанции.

Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов, возвращает доплаты, которые по какой-то причине отменяют в ПФУ. Чаще всего суды происходят по следующим причинам:

Пенсионный фонд отказывается пересчитывать размер пенсии с учетом той зарплаты, которая более выгодна пенсионеру;

у военных пенсионеров после повышения пенсии забирают доплату 2000 грн;

военным пенсионерам ограничивают размер пенсии, так как действует норма: пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов на нетрудоспособного.

"Назначение и перерасчет пенсий чаще всего – выигрышные дела", – рассказывает адвокат. Это подтверждается и информацией из реестра судебных решений. К примеру, только за последнюю неделю суды приняли десятки решений, в которых обязали Пенсионный фонд повысить пенсии.

К примеру, Ривненский окружной районный суд 1 июня этого года обязал Пенсионный фонд пересчитать пенсию местному жителю с учетом размера зарплаты за более поздний период. При расчете ему по какой-то причине учли среднюю зарплату по стране не за три года перед тем, когда он вышел на пенсию, а за более ранний период.

Кировоградский окружной административный суд принял решение 30 июня обязать Пенсионный фонд вернуть пенсионеру доплату 2000 грн. Он вышел на пенсию еще в 1998-м. Ему должны были повышать пенсию вместе с ростом зарплаты на должности, которую он занимал. Но когда пенсию повысили, доплату отменили.

Хмельницкий окружной административный суд 2 июня обязал Пенсионный фонд повысить пенсию украинцу без учета ограничений по выплате. Речь идет о военном пенсионере. Пенсионный фонд отказался повышать пенсию более чем до 20 930 грн, так как в законе прописано такое ограничение (максимальная пенсия должна быть не больше 10 минимальных).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!