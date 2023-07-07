Украинцы массово повышают свои пенсии через суды: что происходит и как защитить права

В Украине каждый второй суд против Пенсионного фонда (ПФУ) – иск от военного пенсионера. Как обычные украинцы, так и военные на заслуженном отдыхе, с помощью исков восстанавливают свои пенсионные права. При этом ПФУ продолжает их нарушать. О том, когда можно увеличить свою пенсию и куда обращаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

За что судятся пенсионеры

Киевский адвокат, которая специализируется на пенсионном законодательстве, Тамила Шатарская рассказывает: с перерасчетом пенсий военным уже есть устоявшееся практика Верховного суда, которой руководствуют суды первой и апелляционной инстанции.

Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов, возвращает доплаты, которые по какой-то причине отменяют в ПФУ. Чаще всего суды происходят по следующим причинам:

Пенсионный фонд отказывается пересчитывать размер пенсии с учетом той зарплаты, которая более выгодна пенсионеру;

у военных пенсионеров после повышения пенсии забирают доплату в 2000 грн;

военным пенсионерам ограничивают размер пенсии, так как действует норма: пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов на нетрудоспособного.

"Назначение и перерасчет пенсий чаще всего – выигрышные дела", – рассказывает адвокат. Это подтверждается и информацией из реестра судебных решений. К примеру, только за последнюю неделю суды приняли десятки решений, в которых обязали Пенсионный фонд повысить пенсии.

К примеру, Ривненский окружной районный суд 1 июня этого года обязал Пенсионный фонд пересчитать пенсию местному жителю с учетом размера зарплаты за более поздний период. При расчете ему по какой-то причине учли среднюю зарплату по стране не за три года перед тем, когда он вышел на пенсию, а за более ранний период.

Кировоградский окружной административный суд принял решение 30 июня обязать Пенсионный фонд вернуть пенсионеру доплату в 2000 грн. Он вышел на пенсию еще в 1998-м. Ему должны были повышать пенсию вместе с ростом зарплаты на должности, которую он занимал. Но когда пенсию повысили, доплату отменили.

Хмельницкий окружной административный суд 2 июня обязал Пенсионный фонд повысить пенсию украинцу без учета ограничений по выплате. Речь идет о военном пенсионере. Пенсионный фонд отказался повышать пенсию более чем до 20 930 грн, так как в законе прописано такое ограничение (максимальная пенсия должна быть не больше 10 минимальных).

Пенсионный фонд пользуется низкими пенсиями, чтобы нарушать права?

Пенсионный фонд после даже законной просьбы пересчитать пенсию чаще всего отказывает, рассказывает адвокат Тамила Шатарская. Практически все ее клиенты сперва пытались самостоятельно обратиться в ПФУ и добиться перерасчета.

К адвокатам украинцы обращаются уже в той ситуации, когда сами защитить свои права не могут. При этом такая услуга львиному долю пенсионеров не по карману. В среднем консультация адвоката стоит около 1 тыс. грн, а за составление иска в суд придется заплатить около 4 тыс. грн. За каждый адвокатский запрос, оформленный документ, придется платить.

Кажется, этим и пользуется Пенсионный фонд. Например, начальник Главного управления ПФУ в Полтавской области Владимир Тараторин публично заявил: военные пенсионеры судятся и выигрывают суды (по его данным уже 4 тыс. позитивных решений). То есть Пенсионный фонд незаконно забирает доплату у военных пенсионеров и продолжает это делать.

Только часть пенсионеров найдет около 10 тыс. грн на консультацию с юристом, сам иск, адвокатские запросы, сбор документов и т.д. Поэтому легче нарушить права всех и возобновить выплату только тем, кто найдет деньги для суда.

"Они и так получают пенсии вдвое больше средних и массово судятся, чтобы их еще увеличить", – публично пожаловался Владимир Тараторин. Но даже с относительно высокой пенсии военных (чаще всего речь идет об 8-10 тыс. грн), на судебные иски придется потратить месячную выплату.

Адвокаты рекомендуют: чтобы сэкономить на судебных тяжбах, сперва самостоятельно соберите необходимые документы. В первую очередь понадобится трудовая книжка, информация от тех предприятиях, на которых вы работали. Если они находятся на оккупированной территории, для учета стажа придется обращаться в суд (если стаж не был учтен в электронной системе).

"Сначала провести самостоятельно мероприятия – обращение. Во-первых, трудовая книжка. Она обязательно у вас должна быть. Тратить средства на запросы адвокатов очень дорого. Обратитесь в архив предприятия, они обязаны хранить всю информацию", – пояснила адвокат.

Главное – еще до выхода на пенсию следите за тем, чтобы ваша зарплата была официальной, с нее уплачивались взносы в Пенсионный фонд.