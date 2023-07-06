Украинцы массово повышают свои пенсии через суды: три случая, когда обязаны пересчитать выплаты

В Украине пенсионеры подали десятки тысяч судебных исков против Пенсионного фонда. Пенсионеры требуют пересчитать выплаты, вернуть доплаты и снять ограничения максимальной суммы. OBOZREVATEL проанализировал реестр судебных решений и собрал три главных случая, когда через суды украинцам обязаны повысить выплаты.

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Неправильно учли зарплату

Ровенский окружной районный суд 1 июня этого года обязала Пенсионный фонд пересчитать пенсию истцу, с учетом размера зарплаты за более поздний период. В материалах дела говорится, что украинец с 2013-го по 2020-й получал пенсию как госчиновник, в 2020-м его перевели на обычную пенсию по возрасту.

По закону при выходе на пенсию учитывается средняя зарплата по стране за три последние годы. И чем позднее выйти на пенсию, тем выше будет средняя зарплата. Украинец при переходе со специальной пенсии на обычную в 2020-м продолжил получать выплату так, как будто ее рассчитали в 2013-м и после индексировали (с учетом средней зарплаты за 2014-2016 года). Однако в иске он потребовал: посчитать зарплату за 2017-2019 года, так как на обычную пенсию он вышел только в 2020-м.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ровенской области осуществить с 22 февраля 2022 года перерасчет и выплату пенсии по возрасту, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" назначена впервые, с применением средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленной как средний показатель за 2017-2019 годы и коэффициента ее увеличения на 1,11 (с 01.03.2021) и на 1,14 (с 01.03.2022) соответственно", – говорится в решении суда.

Вернуть доплату военным

Кировоградский окружной административный суд принял решение 30 июня обязать Пенсионный фонд вернуть пенсионеру доплату в 2000 грн. Он вышел на пенсию еще в 1998-м. Ему должны были повышать пенсию вместе с ростом зарплаты на должности, которую он занимал.

После перерасчета его пенсия увеличилась более чем на 2000 грн, тогда ПФУ отказался платить доплату в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14.07.2021 г. №713 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области сообщило об отсутствии оснований для установления (продолжения выплаты) ежемесячной доплаты.

"Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области относительно отказа в начислении и выплате с 01 января 2023 года ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 гривен, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц2" года №713", – говорится в решении суда.

Снять ограничение максимальной пенсии

Хмельницкий окружной административный суд 2 июня этого года обязал Пенсионный фонд повысить пенсию украинцу без учета ограничений по выплате. Речь идет о военном пенсионере. Пенсионный фонд отказал ему повышать пенсию более чем до 20 930 грн, так как в законе прописано такое ограничение (максимальная пенсия должна быть не больше 10 минимальных).

Размер пенсии должен составить 22 302 грн, но платят украинцу всего 20 930 грн. Однако ранее Конституционный суд принял решение, что ограничение больше не должно действовать.

"Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области по ограничению максимальным размером пенсии, перечисленной с 01.03.2022 по результатам индексации, проведенной на основании постановления Кабинета Министров Украины", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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