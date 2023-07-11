Украинцы могут дорого продать старые монеты: какие стоят около 20 тыс. грн

Украинцы могут выгодно продать монеты старые в 1 грн. Особенности некоторых разновидностей делают такие "копейки" коллекционными, а потому знатоки готовы платить за них большие деньги.

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Так, 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты отличает гладкий гурт.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Также ценятся 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг – за них могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету тоже можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. В частности, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монеты 1992 разновидности 2.21ВАк.

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