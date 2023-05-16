Украинцы могут обогатиться на старых 10 копейках: как распознать ценную монету

Старые украинские монеты номиналом 10 копеек могут "подарить" своим владельцам немалые деньги. Некоторые такие монеты ценятся коллекционерами-нумизматами из-за своих особенностей. За них можно выручить на аукционах до 17-18 тыс. грн.

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К примеру, такими являются 10-копеечные монеты 1992 года выпуска. По данным специализированного ресурса "Монеты-ягодки" не все 10 копеек 1992 г. являются ценными.

"Монеты номиналом 10 копеек отчеканены на Луганском станкостроительном заводе. Во время чеканки использовались разные типы штемпелей, поэтому появилось большое количество разновидностей", – объясняют специалисты.

Самыми ценным считаются разновидности 1.14ГАм, 1.34АБМ, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг и 4ВАм. Одна такая монета встречается реже чем на 30 тыс. других 10 копеек. Поэтому нумизматы готовы платить за такие экземпляры, даже если они в плохом состоянии.

Как отличить дорогую и ценную монету

У каждой разновидности монеты есть условный код – как в списке выше. Чтобы различать монеты, нужно уметь читать такие коды:

цифры от 1 до 4 означают штамп аверса (сторона с гербом):

прописные буквы – штамп реверса (сторона с номиналом):

маленькая буква – тип гурта (г – гладкий, м – с мелкой насечкой, к – с крупной насечкой)

При определении разновидности монеты сначала нужно выяснить какой у монеты штамп аверса, затем штамп реверса и тип гурта. Если вы все правильно определили, стоимость монеты можно сверить с таблицей.

Какие самые дорогие 10 коп. 1992 года

Это разновидности 21ВАк и 4ВАм (английский чекан). Их можно продать по цене до 17-18 тыс. грн. Узнать ценные 10 копеек можно по аверсу 2.21, у которого:

nонкий средний зуб трезубца;

пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты (у похожего штампа аверса 2.1 пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты).

"Новички часто путают редкую разновидность 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние две разновидности ничего не стоят", – предупреждают эксперты.

Разновидность 4ВАм (английский чекан) можно распознать по одной уникальной особенности. У них щит выпуклый, а трезубец вдавленный. У всех остальных разновидностей 10 копеек, наоборот, выпуклый трезубец.

Среди украинских монет вдавленный трезубец также могут иметь 25 копеек и 50 копеек 1992 года. Но они значительно дешевле 10 копеек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и старые 5-копеечные монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн.

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