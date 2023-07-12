Украинцы могут обогатиться, продав старые монеты в 1 копейку: которые ценятся
Некоторые украинские монеты в 1 копейку могут принести своим владельцам немалые деньги – вплоть до 10 000 грн и более. Все дело в их особенностях, которые делают такие копейки желанными для коллекционеров.
К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:
- ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
- маленькие ягоды.
За 1 копейку того же 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:
- разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;
- разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.
"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.
Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. В частности, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монеты 1992 разновидности 2.21ВАк.
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