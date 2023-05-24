Украинцы могут получить до 570 грн доплаты к пенсии: кого касается

Украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в примерно 300-570 грн. Однако только при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 грн.

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Как сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ), доплаты по возрасту насчитываются каждый месяц. При этом расчеты производятся еще до начала начисления основной части пенсии, поэтому даже новые пенсионеры могут получить обе выплаты сразу.

Дополнительные выплаты зависят от возраста. Градация такая:

пенсионеры возрастом 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн;

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

Такие доплаты осуществляются с 2020 года, однако возрастные группы добавлялись постепенно. Первыми деньги начали получать пенсионеры старше 85 лет. В 2023 году выплаты продолжаются, заверили ранее в Минсоцполитики.

При этом право на доплаты к пенсиям также получили овдовевшие жены и мужья ветеранов боевых действий. Их доплата составляет 10% от минимальной пенсии, то есть 230,4 грн в 2023 году (минимальная пенсия – 2304 грн).

Важно, что доплаты могут получить только те супруги погибших ветеранов, которые не вступали в брак с третьими лицами. Кроме того, обращаться за назначением доплаты нужно не в социальную защиту, а в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине любой работающий может увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого по собственному желанию нужно увеличить себе пенсионный возраст. Если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.

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