Украинцы могут получить фальшивые евро: какая купюра "любимая" у мошенников

Украинцы рискуют получить фальшивые евро – эта валюта занимает второе место среди всех иностранных по количеству обнаруженных подделок (после доллара) в 2022 году. Чаще мошенники подделывают купюру в 100 евро – 28% общего количества изъятых поддельных купюр пришлось именно на нее.

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Об этом сообщили в НБУ. Также, отмечается, злоумышленники часто "подсовывают" украинцам фальшивые 50 евро – в 26% случаев.

В целом же евро – после доллара – среди всех иностранных валют подделывают чаще всего. На долю этой валюты в 2022 году приходилось 8% всех подделок денег других государств.

Среди американской же валюты подделывают чаще всего купюры 2 крупный номиналов. Это:

100 долларов – 76% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 23%.

Куда обращаться, если получили фальшивку

Как рассказали в Нацбанке, в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот украинцы могут обращаться в банки. Те передадут подозрительные банкноты регулятору – для проведения исследований.

"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику", – отметили в НБУ.

Деньги за подделки не возвращают

В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.

"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из киевских отделений Райффайзен Банка клиенту выдали фальшивые 20 евро, что привело к задержанию его полицией в Германии. В банке уже пожаловались, что это ударило по его репутации и начали разбирательство.

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