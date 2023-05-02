Украинцы могут получить на сдачу монеты, за которые коллекционеры готовы платить тысячи гривен: как распознать

Украинцы могут получить на сдачу старые монеты, которые стоят больших денег. Дело в том, что такие копейки входят в разнообразные коллекции, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить.

Видео дня

К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

тонкий средний зуб трезуба;

замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.

До 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, выгодно продать украинцы могут и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!