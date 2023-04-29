Украинцы могут получить сразу шесть пенсий: кого коснется

В Украине пенсия выплачивается в случае, если украинец находится в пределах страны. При этом те пенсионеры, которые собираются уехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда на официальной странице в Facebook. "В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства", – говорится в разъяснении.

Согласно закону, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

При пребывании пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Добавим, часть украинцев на временно оккупированной территории остались без пенсий. Из-за российских захватчиков не работают ни банкоматы, ни отделения "Укрпочты".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине среди миллионов вынужденных переселенцев значительная часть – пенсионеры. Некоторые их них для получения выплат (те, кто получал пенсии наличными) должны подать заявку для того, чтобы получать деньги на карту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!