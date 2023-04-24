Украинцы могут заплатить до 100 тыс. грн штрафа: как наказывают за сжигание веток

В Украине предусмотрены многотысячные штрафы за сжигание сухой травы, мусора, листьев и другой растительности. В редких случаях они могут превышать 100 тыс. грн.

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OBOZREVATEL расскажет, какие штрафы угрожают украинцам за сжигание травы и веток.

Да, сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности запрещено законом. Такие действия наказываются штрафом в размере от 3060 до 6120 грн.

Почему нельзя курить листья и ветки?

Во время активного сжигания растительных остатков с выделяющимся дымом в воздух высвобождается ядовитая смесь, в ее состав входят пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензопирен (может вызвать у человека рак) и т.д. Кстати, земляной покров, на котором сжигают траву, восстанавливается спустя 5-6 лет.

Сжигание растительности приводит к загрязнению почв, воздуха и воды, а также может привести к возгоранию в лесных зонах.

Как предусмотрены штрафы в Украине?

Штраф для должностных лиц составляет 15-21 тыс. грн. Однако цифры могут увеличиться, если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда.

Наибольшие штрафы – 90-150 тыс. грн – выписывают за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если при пожаре погибли люди, то можно получить 2-5 лет лишения свободы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Да, для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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