Украинцы обязаны задекларировать свои доходы: тех, кто не успел, начнут штрафовать

Украинцы, которые должны были заполнить налоговые декларации и не сделали этого, обязаны заплатить штраф в размере 340 грн. За повторную неподачу декларацию грозит штраф в размере уже 1020 грн.

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Речь идет о тех, кто имел дополнительный доход. В случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника, но если украинец заработал, например, предоставляя какие-либо услуги напрямую, то должен сам заявить об этом доходе и заплатить налог. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Размер налога составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Но есть исключения. Например, меньше придется платить за доход от продажи недвижимости. Также нужно платить:

если сдаете жилье в аренду;

если вам простили долг;

если получили наследство;

если имели подработку;

если продали недвижимость или машину.

Хорошая новость: платить налоги с благотворительной помощи не нужно. Кроме того, есть возможность подавать декларацию не только по месту регистрации, но и в "Электронном кабинете".

Львиная доля украинцев не платит налоги с дополнительных доходов. Также налоги не платят те украинцы, которые зарабатывают на сдаче недвижимости в аренду. Это наносит вред бюджету Украины, а также позволяет сохранять высокий уровень теневой экономики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине для членства в ЕС должны пересмотреть ряд налогов. Об этом говорится в отчетах Еврокомиссии о готовности Украины стать членом ЕС.

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