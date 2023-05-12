Украинцы получат компенсацию за разрушенное войной жилье: Кабмин разрабатывает новые программы

Правительство разрабатывает новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье – кроме уже запущенной с 10 мая єВідновлення. В частности, идет работа над схемой предоставления компенсаций тем украинцам, которые отремонтировали поврежденное жилье собственными силами.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: заданием Кабмина является обеспечение равенства в помощи всем нуждающимся в ней украинцам.

"Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Работаем над деталями этого проекта", – рассказал премьер.

В то же время, отметил он, с 10 мая стартовала программа єВідновлення, в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их жилищ, пострадавших из-за войны. Речь идет о возможности получить до 200 тыс. грн на строительные материалы или по заказу ремонтных услуг.

"Это денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Там, где можно восстановить дома, будем помогать с ремонтом. По состоянию на сегодняшнее утро (12 мая. – Ред.) по программе имеем уже 5 575 принятых заявок", – сообщил Шмыгаль.

Как отправиться на программу возмещения?

Порядок действий для получения государственной помощи в восстановлении поврежденного жилья:

Подать заявку о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія. Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления). Заполнить форму о получении помощи через Дію. Ожидайте звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи. Дождаться в Дії уведомления о вынесении решения комиссией. Получить деньги на карту єВідновлення.

Как получить карту єВідновлення?

Карточку для получения выплаты можно оформить в одном из пяти банков-партнеров. Постепенно их список будет расширяться (ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А банк и ПУМБ), а актуальный перечень будет указан в "Дії" при подаче заявки.

Для оформления карты в ПриватБанке необходимо:

скачать или обновить уже скаченное приложение "Приват24";

открыть вкладку "Кошелек";

нажать меню "Добавить" и выбрать карту.

Как потратить деньги?

Полученные средства нельзя перевести на другие свои карты или снять с карты. Они доступны только для безналичной оплаты строительных товаров и работы строительных услуг (т. е. для этого нужно иметь смартфон с функцией поддержки NFC или рассчитаться в интернете).

Кроме того, что такие строительные магазины должны иметь МСС-код 5211 или 5231, они должны быть участниками программы єВідновлення. Также подрядчики, выполняющие строительные работы, должны иметь МСС-код 1520.

Кто имеет право на государственную помощь?

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, на первом этапе средства в рамках єВідновлення получат те люди, чье жилье пригодно для жизни, но требует косметического ремонта. В дальнейшем программу планируют масштабировать, чтобы помощь смогли получить люди, чьи дома были полностью уничтожены в результате агрессии РФ.

Также не могут рассчитывать на выделение средств люди, которые самостоятельно отремонтировали жилье. Им планируют возместить ущерб за счет военных репараций от России – для этого нужно хранить чеки, фото и публикации в СМИ по поводу поврежденного жилья.

Впрочем, если ремонт еще не окончен, государство может выделить деньги, которых должно хватить для завершения работ. Приоритетными категориями для выделения помощи являются:

участники боевых действий, ветераны войны и люди с инвалидностью в результате войны;

мобилизованные и члены семей погибших военных;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью I и II группы;

родители-воспитатели детского дома семейного типа;

опекуны/попечители;

приемные родители и патронатные воспитатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Какие ограничения действуют?

В программе єВідновлення могут участвовать не все категории граждан. Помощь не получат люди и наследники людей, подпадающих под государственные санкции или осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.

Кроме того, максимальная сумма восстановления не может превышать 200 тысяч гривен. Собственно средства следует потратить в течение года с момента их получения, в противном случае они вернутся в госфонд.

Также деньги не будут выделять на ремонт жилья, которое находится в неподконтрольных Украине населенных пунктах. Перечень временно оккупированных территорий или таких, где ведутся боевые действия, утверждает Минреинтеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также могут получить компенсацию за жилье, полностью разрушенное войной. Подавать заявление можно в течении действия военного положения и 1 года со дня его прекращение или отмена на территории, на располагалось жилье. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня подачи. При этом ряду категорий граждан будет предоставлено приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное имущество.