Украинцы слишком рано выходят на пенсию: назван средний возраст и возможное решение "проблемы"

В Украине средний возраст выхода на пенсию с учетом льготных категорий составляет всего 53,8 лет. При этом на фоне старения населения и сокращения количества работающих во время войны такая ситуация приводит к растущему дефициту Пенсионного фонда.

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Об этом шла речь во время "круглого стола" в парламентском комитете по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов. Возможное решение проблемы: введение накопительного уровня пенсионного обеспечения. Народные депутаты уже зарегистрировали законопроект № 9212, в результате которого все работающие младше 55 лет будут накапливать деньги на пенсию на персональном счету.

"В связи с увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию (получатели пенсии в случае потери кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и др.), средний возраст выхода на пенсию стремительно уменьшается", – отмечают в комитете.

В ЕС также есть проблема старения населения. Однако там активно используют частные пенсионные фонды. Фактически пенсионеры получают сразу несколько выплат после выхода на заслуженный отдых: с частного накопительного фонда и от государственной программы.

Также рассматривается возможность введения единого "пенсионного продукта" во всех государствах ЕС. В нем смогут принять участие разные аккредитованные фонды со всех стран ЕС. Стоит также отметить, что в отличие от Украины, в странах ЕС развит фондовый рынок и есть возможность относительно стабильных инвестиций. А без инвестиций сохранить деньги в накопительном фонде невозможно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть пенсионеров имеет право получить сразу шесть выплат. Речь идет о тех, кто собирается выехать за границу.

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