Услуга 'Заказ наличной валюты' в ПУМБ Online для покупки в кассе банка

Теперь клиенты ПУМБ гарантированно могут приобрести наличную валюту на сумму от 500 до 9000 USD/EUR в кассе при предварительном бронировании в приложении ПУМБ Online.

Заказать и приобрести валюту можно в сумме, кратной 100. Обратите внимание, что заказанная валюта выдается только крупными купюрами.

Для заказа наличной валюты для покупки в кассе через мобильное приложение ПУМБ Online клиентам необходимо:

перейти в меню "Больше" – "Дополнительные услуги"

выбрать "Заказать наличную валюту" и ознакомиться с лимитами и комиссией за услугу

указать нужную сумму и валюту для заказа

выбрать отделение и удобную дату для покупки валюты

оплатить комиссию и дождаться сообщения от банка о визите в отделение

посетить выбранное отделение и приобрести наличную валюту. Подробности и статус заказа доступны в архиве.

Остались вопросы? Советуем просмотреть видео, как заказать наличную валюту для покупки в выбранном отделении банка с помощью сервиса "Заказ наличной валюты" в ПУМБ Online.

До сих пор не являетесь клиентом ПУМБ? Все, что необходимо сделать, – установить на смартфоне приложение ПУМБ Online (Android или iOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов. После этого пользователь может открыть и активировать дебетовую карту и решать свои ежедневные финансовые вопросы.