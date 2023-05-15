В Киеве продают квартиру без мебели за 9 млн долларов: что внутри

В Киеве продают 7-комнатную квартиру за 9 млн долларов (332,5 млн грн). Жилье расположено в одном из самых элитных жилых комплексов в центре столицы. При этом квартира продается без завершенного ремонта и мебели.

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Соответствующее объявление размещено на портале объявлений о продаже жилья. Автор сообщает о таких характеристиках квартиры:

площадь – 630 кв. м;

расположение на 11-м этаже 21-этажного дома;

видовые окна на Днепр и центр Киева;

в квартире расположены гостиная, кухня, постирочная, хозяйская спальня со своей гардеробной и большой ванной комнатой, 2 гостевые спальные комнаты со своими ванными комнатами.

Как говорится в объявлении, ремонт в квартире планировали завершить еще к 2018 году. Однако, судя по фотографиям, с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

В ЖК, расположенном на печерских склонах Днепра, есть подземный паркинг, фитнес-центр с бассейном, детская площадка. Придомовая территория закрыта от посетителей, а площади общего пользования отделаны мрамором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве однокомнатную квартиру можно купить по цене до $20 тысяч. Речь идет о небольшом жилье в доме эконом-класса. Эти же деньги можно инвестировать в смарт-квартиру, которую построят в течение следующих нескольких лет.

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