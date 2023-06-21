В российской ИПСО массово использует Facebook: украинцам показывают рекламные посты про Залужного и фейковые новости 

В украинском сегменте Facebook распространяют проплаченные рекламные посты с фейками о том, что "союзники сливают" Украину. Также в рекламных постах в соцсетях распространяют информацию, которая ставит под сомнение состояние здоровья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Таким образом, в российских информационно-психологических операциях (ИПСО) активно используют рекламные возможности Facebook.

Как работает ИПСО в соцсетях

После того, как ВСУ начала активно освобождать оккупированные населенные пункты и перешли к контрнаступлению, российское ИПСО начало массово распространять фейки. Последние несколько дней украинцам показывают рекламные посты в Facebook, в которых ставят под сомнение состояние здоровья Валерия Залужного. В качестве подтверждения приводят опровержение фейка о том, что главнокомандующего ВСУ якобы ранили.

В этом сообщении игнорируют и видео, в котором показали визит Валерия Залужного на передовые позиции. Текст рекламного поста написан на украинском языке, однако в нем содержится большое количество ошибок. К примеру, вместо ЗСУ (Збройні сили України) в тексте использовали аббревиатуру ВСУ (Вооруженные силы Украины). Вероятно, текст переводили с русского с помощью программы переводчика, в результате сохранились кальки и ошибки.

Кроме того, ранее неправдивые публикации якобы от популярных украинских интернет-изданий, в том числе и OBOZREVATEL. Визуально страницы с фейк-новостями полностью копируют вид сайта и данные авторов, однако поразительное отличие заключается в непонятной информации – типичной российской ИПСО, распространяющейся именно на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

Рекламные посты размещают с пустых аккаунтов в Facebook. При этом рекламу настраивают так, чтобы ее видели только украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, более известный как "Злой одессит", в блоге на OBOZREVATEL рассказал, как россияне паникуют и запустили новую ИПСО.

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