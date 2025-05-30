В Украине блокируют банковские счета: за какие ошибки могут закрыть карту

Украинские банки и налоговые органы обязаны мониторить движения средств между счетами, поэтому каждый платеж должен содержать назначение. Его отсутствие или некорректное описание могут нести серьезные проблемы физическим лицам и ФЛП (физлицам-предпринимателям, с украинского "ФОП"), вплоть до блокировки карт.

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Об этом, как сообщает Informator.ua, заявил адвокат Богдан Янкив. Он рассказал о списке "стоп-слов" в назначениях платежей и о потенциальных последствиях их использования для бизнеса и личных финансов.

Платежи с назначением "возврат долга" или "возврат долга по расписке/договору займа" не подлежат налогообложению. Но если они поступают слишком часто, финмониторинг банка может заблокировать счета из-за предоставления кредитов населению без соответствующей лицензии.

Поскольку оборот криптовалюты в Украине до сих пор не урегулирован, упоминание о ней в назначении платежа может стать красным флагом для банка. Поэтому вероятность блокировки счетов, на которые поступали платежи с назначением "за биткоин", "продажа ETH", "обмен криптовалюты" резко возрастает.

Неправильное использование терминов "задаток", "аванс" и "предоплата" в назначении платежа может создать юридические риски в случае расторжения сделки или отказа от товара или услуги. В первом случае продавец имеет право не возвращать средства, во втором и третьем – обязан это сделать.

Государственная налоговая служба не засчитывает платежи с назначением "компенсация расходов за коммунальные услуги" как доход "ФОП". Это считается доходом физического лица и поэтому облагается налогом – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Не все платежные системы дают возможность заполнить поле для назначения платежа. Поэтому оставить его пустым кажется проще и быстрее, но для частных лиц такие платежи оставляют пространство для произвольной трактовки банками и налоговой.

Назначение платежа "донат", "безвозвратная помощь", "пожертвование" освобождает от налогообложения только зарегистрированных волонтеров, военнослужащих, благотворительные фонды, лиц, пострадавших в результате военных действий. Такие платежи "ФОПов" и незарегистрированным физическим лицам подлежат налогообложению.

Платежи с назначением "за консультацию", "за ремонт", "за товар", "за услугу" вызывают повышенное внимание финмониторинга банка и налоговой. Они видят в этом сигнал об осуществлении незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Налоговая может аннулировать регистрацию плательщика единого налога "ФОП"-упрощенца, если назначение платежа не соответствует зарегистрированным видам деятельности (КВЭДам). Например, КВЭДом – на продажу товаров, а в описании платежа указано "за услуги".

Назначение платежа "подарок" освобождает от налогообложения, только если средства поступили от близких родственников. За денежные подарки от посторонних людей налоговая обнаружит может доначислить налоги.

Поэтому украинцам советуют выбирать корректные назначения платежей и придерживаться их, а также избегайте частого использования одних и тех же "безопасных" назначений. Кроме того, тем, кто регулярно получает средства за товары или услуги, следует открыть "ФОП", а в случае сомнений относительно правильности назначения платежа обращаться к налоговым консультантам или юристам.

Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.

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