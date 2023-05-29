В Украине блокируют выплату пенсий даже за копеечные долги по коммуналке: имеют ли право и что делать

В Украине банки блокируют за долги даже пенсионные счета своих клиентов. Однако, как поясняют в самих банках, на время военного положения пенсионный счет должен быть защищен, а такая блокировка происходит по ошибке.

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Как пишет издание "На пенсии" со ссылкой на пресс-службу одного из банков, при блокировании пенсионного счета нужно предоставить исполнителю справку о том, что счет используется для получения пенсии. Тогда его должны разблокировать. Кроме того, по действующим правилам исполнитель должен снять арест на сумму в размере 13 400 грн (для текущих расходов должника) с обычного счета, если он арестован.

Так, по закону за любой долг (чаще всего речь идет о коммунальных долгах, долгах по алиментам, штрафам), несмотря на сумму (даже если это 200 грн), весь банковский счет могут арестовать. Для этого тот, кому должен клиент банка, обращается в суд, суд выносит решение и начинается исполнительное производство.

Исполнитель судебного решения обращается в банк и финансовое учреждение обязано арестовать счета своего клиента за долги. Но при этом запрещено во время военного положения арестовывать пенсионные счета. Поэтому такой арест может произойти только по ошибке.

Сам банк снимать арест со счетов не имеет права. Такая возможность есть только у судебных исполнителей. После обращения должника они должны обратиться в банк и снять арест либо со всей суммы (если это пенсионный счет), либо с суммы на карте в размере 13400 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу с 6 мая.

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