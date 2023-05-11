В Украине будут доплачивать деньги на детей, но не всем: кто получит средства

В Украине обновился механизм доплаты на детей. Дополнительные выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые проживают на территориях, которые были во временной оккупации, находятся в зоне боевых действий, проживают на границе с РФ, малообеспеченным и имеющим детей, принадлежащих к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи. Указанные семьи смогут получать 14,165 тыс. грн для оздоровления и отдыха.

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Родители или опекуны детей, отвечающие всем критериям, будут получать уведомление о праве на получение денег для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Так, при наличии у родителей или опекунов мобильного приложения Дія, им автоматически поступит сообщение о возможности получения помощи. Выплату можно использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из лагерей высшей категории, расположенных во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

В список областей, откуда семьи могут рассчитывать на помощь, входят :

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

Киевская.

Как отмечается, приоритет в оздоровлении детей предоставлен ввиду того, что регионы находятся в зоне активных боевых действий, находились во временной оккупации или на границе со страной-террористкой Россией и подвергаются активным артиллерийским обстрелам.

OBOZREVATEL сообщал, что украинцы могут получить от государства деньги на отремонтирование жилья, которое было повреждено во время боевых действий. Максимальная сумма – 200 тыс. грн.

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