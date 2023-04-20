В Украине готовят новые штрафы для водителей и пассажиров: сколько придется платить

В Украине могут повысить штрафы для водителей, а также ввести наказание для пассажиров. В частности штраф за управление технически неисправным либо самовольно или плохо переоборудованным автомобилем может вырасти в 2,5 раза – с 340 грн до 850 грн.

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Об этом говорится в соответствующем законопроекте №9210, зарегистрированным в Верховной Раде. Согласно ему, с 680 грн до 1 700 грн могут увеличить штраф за такое же нарушение, но с использованием транспорта для перевозки:

пассажиров;

груза;

почты.

Кроме того, документ предусматривает и другие штрафы. В частности:

850 грн – за управление авто без действующего сертификата соответствия техническим нормам;

510 грн – для пассажиров, не использующих шлемы или ремни безопасности (в настоящее время ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители).

"Только по официальным данным за 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2 791 человек и 23 145 получили травмы. При этом статистика за 2022 год не охватывает территории, где велись активные боевые действия, в частности, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области. ...Проект закона разработан с целью улучшения качества закона об ответственности за совершение административных правонарушений, касающихся безопасности эксплуатации транспорта", – говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Штрафы готовят и пешеходам

Кроме того, в Верховной Раде предлагают штрафовать пешеходов, которые передвигаются по улице в темное время суток без световозвращающих элементов. Штраф будет составлять 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (в настоящее время это 255 грн).

При этом штрафовать украинцев намерены за передвижение без световозвращающих элементов не только по проезжей части, но и по обочине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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