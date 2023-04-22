В Украине изменят условия декретного отпуска: вместо матери ухаживать за ребенком сможет отец

В Украине планируется изменить условия получения декретного отпуска. Отец получит равные права с матерью и сможет пользоваться декретным отпуском.

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Об этом говорится в законопроекте №9018, который поддержал профильный комитет Рады. Документ предусматривает уравнение прав родителей и матерей на отпуска в законодательстве. Это позволит значительно приблизиться к принципам гендерного равенства и социальной справедливости.

Среди новшеств:

предоставить определение понятиям "одинокая мать", "одинокий отец";

обеспечить предоставление по желанию матери, отца ребенка отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Такой отпуск может быть использован родителями одновременно, при этом из общего трехлетнего срока продолжительность одновременного пребывания в отпуске обоих родителей не может быть больше 4 месяцев;

установить, если ребенок нуждается в домашнем уходе, матери, отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, указанной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

Авторы документа отмечают, что принятие проекта закона обеспечит поддержку семьи, формирование ответственного материнства и отцовства, а также равные права и обязанности матери и отца по получению социальных отпусков. Главный автор – народный депутат Александр Юрченко ("Слуга народа").

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января был введен новый вид отпусков. Согласно изменениям в ст. 10 и 25 Закона Украины "Об отпусках" речь идет о местной и добровольной пожарной охране.

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