В Украине кардинально изменят пенсионную систему: кто рискует остаться без выплат

В Украине произойдет переход от солидарной до накопительной пенсионной системы. Первое время будет действовать смешанная система, однако в будущем произойдет полный переход. В результате те, кто не будет делать взносы, рискуют остаться без достойных пенсий.

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Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук во время эфира национального телемарафона "Єдині новини", передают Новини Live. По словам нардепа, который является одним из соавторов законопроекта о накопительной пенсии, переход из одной системы в другую не будет мгновенным. Планируется ввести переходный период. То есть, какое-то время в Украине будет существовать пенсионная система смешанного типа.

Нардеп убежден, что в целом решение о внедрении системы накопительных пенсий достаточно запоздалое. Его введение должно было начаться гораздо раньше, когда возникли для этого экономические предпосылки. Первые "колокольчики" возникли еще в 2002 году. Все это время существовала действующая пенсионная система, которая, как и "черная дыра" забирала средства.

Учитывая это, в стране должна остаться только накопительная пенсия, а солидарная должна уйти в прошлое. При этом накопленные средства, которые будут производить работники сами за себя, не будут лежать на счетах владельцев мертвым грузом. Их будут инвестировать в прибыльные проекты, что позволит не обесцениться и сохранять покупательскую способность.

"Средства не просто складываются в "накопительную банку", а начинают работать", – отметил он. В то же время ответа, что будет с теми пенсионерами, которые не будут вносить вклады при условии отказа от солидарной системы, сейчас нет.

При этом речь идет о сегодняшних 40-летних украинцах. Именно эта категория людей уже не успеет аккумулировать достаточное количество средств на накопительных счетах. В то время как выплат по солидарной пенсии для них уже не будет.

В апреле 2023 года народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Как говорится в пояснительной записке, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

Законопроект предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных рабочих.

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