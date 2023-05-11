В Украине массово блокируют банковские счета даже за небольшой долг за коммуналку: как изменили правила

В Украине с 9 мая изменились правила блокировки банковских счетов за долги. Если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим средствам, теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить 200 грн.

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О том, как изменились правила, как будет работать исполнительная служба и кому грозит блокировка счетов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Под ударом может оказаться более миллиона украинцев

В Украине во время военного положения действовали ограничения: арестовывать счета должников в рамках исполнительного производства можно было только в том случае, если сумма долга превышала 100 тыс. грн. Это фактически остановило арест счетов должников за коммуналку, тех, кто не оплатил штраф за нарушение ПДД, тех, кто не платит алименты.

И хотя абсолютное большинство решений судов касается именно коммунальных долгов (только в 2022-м было 52 тыс. судебных дел по взысканию), заблокированы также и другие решения. К примеру, за неуплату алиментов, за повреждение имущества и т.п. Фактически, украинцы через суды получали решение, подтверждающее их право получить деньги, но реализовать это решение было практически невозможно.

Согласно новым правилам:

арестовывать могут счет, несмотря на размер долга;

после ареста можно обратиться к исполнителю и разблокировать сумму, равную двум минимальным зарплатам (13,4 тыс. грн).

Частный исполнитель Анатолий Телявский рассказывает OBOZREVATEL: мало обращают внимание на еще одно важное нововведение – по новым правилам должнику оставляют на счете 13,4 тыс. грн в месяц на текущие расходы. Раньше блокировали всю сумму на счете, а если это единственный счет должника, на который он получает свою зарплату, его оставляли фактически без всех средств.

"Введена минимальная сумма на счете, на которую нельзя наложить взыскание. Раньше можно было арестовать всю сумму. К сожалению, у нас нет специализированных счетов, на которых были бы только пенсионные выплаты или зарплата. Арестовывали весь счет и вообще человек не мог пользоваться всеми. своими средствами", – рассказывает Телявский.

Однако "освободят" 13,4 тыс. только после обращения в исполнительную службу. Часть должников жалуется, что вместе с их счетами также были арестованы средства, которые они собирали для помощи ВСУ. Частный исполнитель отмечает, что он, как и его коллеги, могут действовать только в рамках законодательства. Так что дополнительно снимать арест с суммы, превышающей 13,4 тыс. грн, нельзя.

"Я тоже занимаюсь волонтерством, отправили 15 автомобилей. Но человек должен быть в реестре волонтеров. И если кто-то, имея задолженность, собирает средства на свой счет, это должна быть его личная ответственность", – объясняет Телявский.

Новые правила уже 10 мая, на следующий день после их внедрения, почувствовали тысячи украинцев. В соцсетях и на профильных форумах появились сообщения о блокировке счетов за коммунальные, кредитные долги. При этом чаще всего должники апеллируют к тяжелой экономической ситуации из-за войны и несправедливых решений исполнительной службы.

"На каком основании банк по исполнительному документу на взыскание 100 грн блокирует 100 000 грн. По тому же документу в ПриватБанке арест накладывают на сумму взыскания, другие средства в свободном доступе. Неужели софт не позволяет заблокировать нужную сумму, а только полностью счет со всеми средствами?" – пожаловалась клиентка ПриватБанка.

Подобные жалобы оставляют клиенты всех банков. Ни одно финансовое учреждение не имеет права отказаться выполнять законные требования исполнителя и не блокировать счета. Только в "Монобанке" заблокировать могут счета 436 тысяч клиентов.

Сколько украинцы задолжали за коммуналку и как не лишиться доступа к своим деньгам

Украинцы задолжали по состоянию на начало года 81,4 млрд грн за коммунальные услуги. Часть семей действительно нет возможности платить, но львиная доля – сознательно пользуется возможностью не платить за коммуналку и оставаться безнаказанной. Отключать коммунальные услуги во время военного положения запрещено. Кроме того, недавно также практически не блокировались и банковские счета.

Один из сотрудников государственной исполнительной службы на условиях анонимности рассказал OBOZREVATEL: в лучшем случае деньги удается получить в 2-3% случаях. То есть из каждых 100 грн, которые согласно решению суда должен заплатить украинец, получить удается только 2-3 гривны.

Согласно официальной статистике, процент исполнения решений (не только по коммунальным долгам, а в общем) составляет всего 5%. В 2022-м из 207 млрд грн, которые должны выплатить должники, получить удалось всего около 10 млрд. грн.

"А что может сделать исполнитель, когда такое количество дел? Всегда в первую очередь взимаются средства на счетах в банковских учреждениях. Но коммунальные долги почти никогда не бывают с суммой в 100 тыс. грн. Поэтому нельзя было арестовывать. Также возможно взыскание на имущество должника. Но это нужно попасть в квартиру, провести описание, наложить арест и реализовать имущество. Представьте, сколько у нас должников, какое количество из них допустит к своему имуществу?" – жалуется государственный исполнитель в Черниговской области.

Что делать, если счет был арестован?

Лучший вариант – не допустить судебного решения. Если у вас есть долг, обратитесь в коммунальное предприятие, подпишите договор о реструктуризации. Он позволяет частями платить долг в течение длительного периода. Главное помнить, что за потребленные вами воду, газ, электроэнергию, отопление в любом случае кто должен оплатить.

Разница между водой и другим товаром состоит только в том, что за, например, хлеб вы сначала платите, а потом потребляете его, а коммунальные услуги нужно оплачивать уже после использования. Но это не позволяет использовать и не платить.

Суды по коммунальным долгам проходят по упрощенной процедуре. Проверить, не открыли ли исполнительное производство по вашей задолженности, можно в специальном реестре. Уже после ареста счета единственный способ вернуть доступ к своим средствам – обязанностью оплатить долг. Тогда исполнительное производство будет закрыто, а доступ к счету возобновлен.