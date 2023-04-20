В Украине начали продавать "Киевский метеорит": подробности

В Украине начали продавать "Киевский метеорит" – продавец утверждает, что владеет метеоритом, который "вчера упал в Киеве". За килограмм просит 10 000 грн.

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Объявление о продаже размещено на одной из онлайн-площадок. "Продам очень хороший метеорит, который вчера упал в Киеве. Цена 10 000 гривен за 1 кг", – говорится в нем.

Примечательно, что это не первое объявление о продаже "метеорита", появившееся 20 апреля. О чем сообщает сам продавец. "Предыдущее объявление удалили", – рассказал он.

В первом же, по информации СМИ, он сообщал: "метеорит свеженький". А также, что:

в наличии "есть кусочки от 150 г";

самый большой осколок весит 12 кг, а потому стоит 10 000 долларов;

"космические камни есть разных форм и размеров".

"Продается свеженький метеорит, только прибывший в Киев. ... Фото могу отправить", – говорилось в объявлении.

При этом к нему уже прилагалось фото якобы метеорита. На снимке изображена рука неизвестного человека, на которой лежит несколько черных, гладких на вид, камней – которые, якобы, и являются обломками метеорита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. В то же время в Воздушных силах ВСУ информацию о космическом спутнике не подтвердили.

Кроме того, некоторые очевидцы писали, что якобы видели, как на землю падал метеорит. В The Alpha Centauri тоже считают, что это было больше похоже на болид – большой огненно-яркий метеор.

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