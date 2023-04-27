В Украине назван город, где платят самые большие пенсии: на треть выше средней

В Украине наибольшую среднюю пенсию получают в Киеве – около 7129 грн. Наименьшая выплата в Тернопольской области – 3997 грн.

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Об этом говорится в данных Опендата, которые они получили от Пенсионного фонда Украины. Отметим, что размер пенсии зависит от заработной платы. В Киеве самая средняя официальная зарплата, поэтому пенсионеры здесь получат на 36%, чем в среднем по стране.

Пока количество работающих сокращается, количество пенсионеров увеличилось впервые с 2018 года на 9,2 тыс. человек. Средний размер пенсии значительно увеличился за счет индексации выплат в марте и составляет 5,2 тыс. грн. Увеличилось и количество пенсионеров с большими выплатами. Раньше пенсию выше 10 тыс. грн получало 7% украинцев на заслуженном отдыхе, а сейчас – 10%.

Кроме столицы, относительно высокие пенсии (выше средних) получают в 8 областях. Речь идет о Запорожской, Киевской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Ровенской и Харьковской областях. Мужчины до осовременивания получали пенсии на 45% выше, чем женщины. Данных после индексации нет.

Отметим, что в Украине пенсионная система испытывает критическую ситуацию. Количество работающих будет поэтапно снижаться из-за войны, снижения рождаемости, большого количества беженцев. Такая ситуация создает необходимость провести пенсионную реформу: ввести накопительный уровень и пересмотреть возраст выхода на пенсию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что судьи на пенсии получают в среднем около 97 тыс. грн. Размер их выплаты не ограничен законом.

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