В Украине переписали правила наследования: Кабмин установил сроки

В Украине вернули старые правила принятия наследства. Родственники умерших вновь должны подать заявление о вступлении в права наследования в течение шести месяцев.

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До этого с начала полномасштабной войны срок был увеличен до десяти месяцев. Решение о возвращении прежних требований прописано в постановлении Кабинета министров № 469.

При этом во время действия военного положения по-прежнему можно обратиться к любому нотариусу, последнее место жительства умершего не имеет значения. Единственное условие – нотариус должен работать на подконтрольной Украине территории.

Наследование, как и раньше, может происходить по завещанию, если оно было написано и заверено должны образом. Чтобы завещание считалось действительным, оно должно быть составлено у нотариуса. Однако есть исключения: также завещание может заверить главный врач больницы, командир военного формирования или представитель органа местного самоуправления.

В случае отсутствия завещания или его недействительности наследование происходит согласно законодательным нормам. В них определены пять очередей наследования. К первой относятся дети, родители и супруги.

Каждый наследник может принять наследство или отказаться от него. В наследство нельзя получить:

личные неимущественные права (например, авторство на книгу или компьютерную программу);

право на алименты, пенсию, пособие или другие подобные выплаты;

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

право на участие в юридических лицах и право членства в общественных организациях, политических партиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае, если после смерти человека его имущество (земельный участок, дом, автомобиль и пр.) никто не наследует, оно может перейти государству либо местным громадам. Причин, по которым механизм наследства не применяется, несколько: отсутствие у наследодателя каких-либо родственников, отказ наследников от имущества либо лишение последних права на наследство, а также пропуск срока для его принятия.

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