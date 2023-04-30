newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

В Украине переписали цены на популярный продукт: сколько нужно платить

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,0 т.
В Украине подешевело подсолнечное масло

В Украине подешевело подсолнечное масло. В частности, по состоянию на 30 апреля бутылка на 850 мл "Олейны" рафинированой стоит стоит в среднем 59,76 грн, что почти на 3 грн меньше среднемартовской цены в 62,75 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов бутылка на 850 мл этого масла стоит:

  • Auchan – 64,6 грн;
Сколько в Auchan стоит масло "Олейна" рафинированая
  • Novus – 49,99 грн;
В какую цену в Novus масло "Олейна" рафинированая
  • Metro – 64,7 грн.
За сколько в Metro продают масло "Олейна" рафинированая

Подешевело и рафинированное масло "Щедрый Дар" – хотя и практически незаметно: на 15 коп за бутылку на 850 мл. Его средняя цена составляет 65,6 грн. В магазинах это масло продают по:

  • Novus – 63,79 грн;
Сколько в Novus стоит рафинированное масло "Щедрый Дар"
  • Auchan – 67,4 грн.
В какую цену в Auchan рафинированное масло "Щедрый Дар"

Продукты подорожали

В целом же в Украине подорожали все категории продуктов питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего в цене выросли яйца – сразу на 79,8%.

На втором месте по росту цены, по данным Госстата, фрукты. Они подорожали на 44,9%.

Далее идут овощи, выросшие в цене сразу на 38,3%. А также рыба и продукты из рыбы – на 37,2%. За ними следуют:

  • сахар – подорожал на 23,5%;
  • макаронные изделия – на 20,4%;
  • хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
  • мясо и мясопродукты – на 20,2%;
  • масло – на 19,7%;
  • сыр и творог – на 18%;
  • хлеб – на 17,3%;
  • молоко – на 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, производители предупреждают: наращивание экспорта семян подсолнечника может привести к сокращению производства подсолнечного масла и остановке маслодобывающих предприятий. Что, в свою очередь, может вызвать рост цен на продукт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!