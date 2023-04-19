В Украине переписали цены на важный продукт: сколько придется платить
В Украине подорожал хлеб. по состоянию на 19 апреля, буханка ржаного Украинского Столичного (950 г) стоит в среднем 38,08 грн – что почти на 2 грн превышает среднемесячную цену февраля в 36,28 грн.
Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов хлеб ржаной Украинский Столичный (буханка 950 г) продают по:
- Novus – 38,25 грн;
- Auchan – 37,9 грн.
Подорожал и Батон Румянец нарезка (450 г) – на 1,23 грн: с 22,07 грн до 23,3 грн. Цены в магазинах:
- Metro – 21,6 грн;
- Novus – 24,99 грн.
Подорожало все
В целом же в Украине подорожали все категории продуктов питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего в цене выросли яйца – сразу на 79,8%.
На втором месте по росту цены, по данным Госстата, фрукты. Они подорожали на 44,9%.
Далее идут овощи, выросшие в цене сразу на 38,3%. А также рыба и продукты из рыбы – на 37,2%. За ними следуют:
- сахар – подорожал на 23,5%;
- макаронные изделия – на 20,4%;
- хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
- мясо и мясопродукты – на 20,2%;
- масло – на 19,7%;
- сыр и творог – на 18%;
- хлеб – на 17,3%;
- молоко – на 15%;
- подсолнечное масло – на 6,9%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, удешевления же ряда овощных позиций произойдет не раньше лета. Дело в том, что только в этот период в продаже появятся овощи нового урожая с грунта, до тех пор в продаже будут только тепличные.
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