В Украине появилась новая выплата от государства: как получить 50 тыс. грн

В Украине ввели помощь для похищенных или принудительно депортированных Россией детей. Теперь после возвращения на подконтрольную властям территорию они смогут получить от государства 50 тыс. грн. Для этого их законному представителю надо обратиться в Государственную службу по делам детей.

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Выплата будет предоставляться единовременно в качестве "подъемных". Правительство ввело ее на этой неделе по представлению Министерства социальной политики, сообщили в учреждении.

"Средства в сумме 50 тысяч гривен ("подъемная" помощь) позволят родителям или другому законному представителю создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка в Украине", – пояснили в Минсоце.

Получателям государственной социальной помощи и жилищных субсидий не следует беспокоиться, поскольку помощь не будет учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи, от которого зависит начисление льгот. А чтобы получить выплату законный представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу по делам детей.

В министерстве напомнили, что для возвращения ребенка составляется индивидуальный план, который охватывает не только его путь домой, но и комплекс услуг, которые необходимы для его успешной реинтеграции в Украине. Причем каждому ребенку предоставляется индивидуальная поддержка после возвращения. Такой план включает три пакета помощи:

краткосрочный;

среднесрочный;

долгосрочный.

В зависимости от потребностей ребенок получает социальные, медицинские, психологические, реабилитационные, юридические услуги, при отсутствии семьи – устраивается в семейную форму воспитания. Необходимую поддержку получает и семья ребенка.

По состоянию на середину апреля, по данным директора инициативы Офиса президента Bring Kids Back UA Дарьи Заривной, известно об около 1,6 млн украинских детей, остающихся в оккупации, а также о 19 546, которые были незаконно депортированы и принудительно перемещены. Впрочем, реальная цифра может быть значительно больше. Только 1307 детей уже удалось вернуть на Родину.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют повысить выплаты при рождении первого ребенка до 50-75 тыс. грн, второго до 125 тыс. грн, третьего до 175 тыс. грн, параллельно внедряя полноценную систему сопровождения семьи. Ожидается, что это станет реальным шагом для борьбы с демографическим кризисом и укреплением социальной защиты детей.

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