В Украине придумали, как наказать должников за коммуналку: они не смогут оформить кредит

В Украине поставщик электроэнергии YASNO договорился с бюро кредитных историй для того, чтобы данные о коммунальных долгах отображалась в их реестре. В результате должники по коммуналке не смогут с испорченным кредитным рейтингах получать займы в банках и других организациях.

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Об этом говорится в сообщении YASNO. Кредитная история клиента – это информация о кредитах и дисциплине об их оплате, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

По состоянию на 1 мая 2023 г. бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро.

Соответственно, если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволяют кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

Дисциплинированные же клиенты, своевременно рассчитываемые за свои потребляемые услуги, смогут формировать позитивную кредитную историю. Этот шаг позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.

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