В Украине придумали компенсации за уничтоженные войной авто: денег "на руки" не будет

Украинцы, чьи автомобили были уничтожены или угнаны оккупантами в результате военной агрессии России, вероятно, смогут получить компенсацию. Однако это не будет разовой выплатой определенной денежной суммы – вместо этого предложат налоговые льготы на покупку нового авто.

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Соответствующий законопроект № 9209 зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предлагает освободить физ- и юрлиц, которые потеряли авто, от таких платежей при покупке нового транспортного средства:

налог на добавленную стоимость;

акцизный налог;

ввозная пошлина.

Льготу можно будет использовать несколько раз, если уничтожено было несколько автомобилей. Речь идет не только о "легковушках": в пояснительной записке к законопроекту также упомянуты мотоциклы, транспортные средства для перевозки 10 человек и более, а также транспортные средства для перевозки грузов.

Чтобы получить налоговую компенсацию, нужно будет собрать ряд документов. Бумаги должны подтверждать угон или повреждение машины именно в ходе боевых действий. Также во внимание будет приниматься список территорий, на которых ведутся или велись активные боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также предложили отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Если решение будет принято, ввоз в страну б/у авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства – снизиться на 100-200 долларов.

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