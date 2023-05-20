В Украине продается дом с участком за 30 тыс. грн: как выглядит дешевая недвижимость 

В Украине дом за 30 тыс. грн можно купить в Сумской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях. Самая дешевая недвижимость в небольших населенных пунктах и в селах, которые находятся недалеко от зоны боевых действий или РФ.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, в Слободе Сумской области трехкомнатный дом площадью 55 квадратов продают за 30 тыс. грн. Площадь участка составляет 40 соток, до ближайшего крупного города - 20 км. Преимущество – к дому подведен газ. Главный же недостаток – близость к границе с РФ.

"Продается дом в селе Слобода. Дом на три комнаты, есть пристройка под кухню, газифицированный. Во дворе есть колодезь, сараи", – говорится в объявлении. До центра села - 10-15 минут пешком.

В Украине стоимость недвижимости резко снизилась после начала полномасштабной войны. При этом в тех областях, которые меньше пострадали от военных действий, цены на жилье выросли. Речь идет о Закарпатской, Львовской областях. В Харькове, Донецкой, Луганской областях жилье значительно подешевело.

После окончания войны в Украине возможен рост рынка недвижимости. Однако это будет происходить постепенно, ожидать резкого восстановления не стоит. При этом стоимость жилья в первую очередь зависит от платежеспособности покупателей. В долларовом эквиваленте на ее возобновления понадобится потратить как минимум несколько лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Карпатах самый дешевый дом стоит около семи тысяч долларов. Жилье можно прибрести в горах и недалеко от леса.

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