В Украине продают дом у леса за $500: как выглядит дешевое жилье

В Украине дом у леса можно купить за 20 тысяч гривен (чуть более $500). За такие деньги продают недвижимость в Черниговской области, недалеко от границы с Беларусью.

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Об этом говорится в данных профильного портала. Речь идет об одноэтажном доме в Репкинском районе.

Автор объявления отмечает, что дом расположен возле леса, неподалеку также есть озеро и речка. Чтобы добраться до ближайшего города, нужно проехать 30 км. Впрочем, недалеко от дома от дома есть магазин и киоск для покупки самого необходимого.

Площадь дома составляет 40 кв. м. В постройке две комнаты. Также есть участок 40 соток. Состояние дома требует ремонта, однако в нем есть мебель.

Отмечается, что дом теплый и сухой. "Есть две печки, большой погреб, колодец", – сообщает автор объявления.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине купить дом в Карпатах можно за $5 тысяч. Недвижимость при этом необходимо отремонтировать.

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