В Украине проведут масштабную пенсионную реформу: когда начнут платить по две выплаты

В Украине планируется провести пенсионную реформу и запустить накопительный уровень. В результате уже через пять лет украинцы на заслуженном отдыхе смогут получать две пенсии: из Пенсионного фонда, а также по собственным обязательным накоплениям. Соответствующий законопроект №9212 зарегистрировали несколько десятков нардепов во главе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

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Какие правила могут изменить и чем это поможет

Ученая Лидия Ткаченко уверена, что для того чтобы получать пенсию в течение 20 лет, собирать на нее необходимо вдвое дольше - то есть 40 лет. Законопроект предлагает ввести обязательный взнос на персональный счет для всех, кому еще не исполнилось 55 лет. То есть, часть украинцев будет собирать средства всего 5 лет.

Рассчитаем, сколько денег можно собрать за этот период с официальной зарплаты в 15 тыс. грн. Предположим, что реформа уже полноценно работает. В таком случае ежемесячно 2% по зарплате будет платить работодатель и столько же государство.

Ежемесячно это 600 грн. А за 5 лет можно собрать всего 36 тыс. грн. И это при условии, что эти деньги не съест" инфляция. Если откладывать в течение 35 лет, сумма будет составлять около 252 тыс. грн. Если экономическая ситуация стабилизируется, в Украине полноценно заработает фондовый рынок, то пенсионный фонд, вкладывая накопления сохранения, сможет увеличить их стоимость.

В базовом сценарии можно рассчитывать, что накопления, по меньшей мере, не снизятся из-за роста цен и девальвации гривны. "Главное, чтобы стабильность была политическая, экономическая и социальная. Чтобы пенсионные средства действительно инвестировались в экономический рост, а результаты экономического роста были направлены на социальные цели", – уверена Ткаченко.

Работодатель и государство будут платить на персональный пенсионный счет украинца ежемесячно равную сумму.

в 2023-м это 1%

в 2024-м – 1,5%

с 2025-го и дальше - 2%.

Для работодателя ничего не изменится. Сейчас он отдает 22% соцвзноса по зарплате каждого работника. Столько же будут платить и после реформы, однако из этой суммы часть будут забирать на персональный счет работника, а остальное – в существующий Пенсионный фонд.

"По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3 процентов от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике. Такие же условия государственного софинансирования предлагаются также для участия в системе для физических лиц предпринимателей и самозанятых лиц, которая является добровольной", – говорится в тексте законопроекта.

Первые два года деньги будут собираться в государственном фонде. Затем каждый украинец сможет сам выбирать себе частный пенсионный фонд. Сходные системы работают и в других странах. Однако на достаточный уровень пенсии таким образом можно заработать при условии:

будущий пенсионер официально работает и получает белую зарплату;

в стране умеренный уровень инфляции (для Украины целевым показателем считается 5%);

развит фондовый рынок и есть инструменты стабильных инвестиций.

С демографией все плохо и будет только хуже

Действующая в Украине пенсионная система держится за счет работающих. Молодые платят единые соцвзносы, тратящие на пенсии. Тем самым работающие зарабатывают право получать пенсию, которую также будут платить за счет работающих. Но когда количество работающих снижается, а число пенсионеров растет, дефицит системы увеличивается.

Украина уже входит в 15 стран мира, где быстрее всего сокращается население, говорится в данных ООН. И при этом снижение численности населения происходит именно за счет трудоспособных. Так, к 2050 году, если ситуация не улучшится, количество украинцев снизится на 28%, тогда как доля старше 60 лет увеличится на 32%.

Есть еще один прогноз. Если 10 семей будут рожать хотя бы 18 детей, население снизится на 18%, а доля пенсионеров увеличится на 34%. В целом, демографическая ситуация ухудшается и в других странах Европы, однако в Украине ситуация значительно хуже, а сокращение численности населения происходит более быстрыми темпами.

Сейчас у 10 украинских семей в среднем 7 детей. То есть 20 взрослых имеют 7 детей, а чтобы произошло замещение поколений без демографических потерь, на 20 взрослых (10 семей) должно быть не менее 20 детей.

Академик, главный демограф страны Элла Либанова заявила, что через семь лет в лучшем случае в Украине будет всего 35 млн человек. "Это демографическая катастрофа", – говорит она. Причин такой тенденции несколько: это и прямые потери в результате войны, и масштабная миграция, увеличение смертности, сокращение уровня рождаемости.

Рано или поздно пенсионную систему придется реформировать. С каждым годом демографическая ситуация будут ухудшаться, поэтому работающим придется не только содержать действующих пенсионеров, но и откладывать на свою пенсию.