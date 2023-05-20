В Украине проведут жесткую проверку всех пенсионеров: у кого и за что заберут выплаты

В Украине вскоре проведут дополнительную проверку пенсионеров. Соответствующий проект решения уже разработал Минюст. В первую очередь проверят, как проходит обмен информации между разными реестрами. Проверка (верификация) пенсионеров и получателей любых соцвыплат проводят регулярно.

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О том, как и кого могут лишить выплаты в результате проверки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем и как проводят верификацию?

В Украине до полномасштабной войны социальные выплаты были главной статьей расходов в бюджете страны. И сейчас более 400 млрд грн тратят на социалку. Часть этой суммы платится неправомерно. То есть украинец не имеет право на выплату, но получает ее. Например, это касается матерей-одиночек, которые отказываются официально выходить замуж для получения выплаты, субсидиантов, которые скрывают дополнительный доход, и пенсионеров, которые фальсифицировали документы при оформлении выплаты.

Проверка происходит постоянно. Всего есть три этапа: при обращении за помощью, во время получения помощи и в течение трех лет после того, как выплату отменили. Верификацию проводит Минфин: для этого анализируют базы данных, сопоставляют информацию в разных реестров.

Если Минфин видит подозрительные выплаты, то направляет эту информацию в Минсоц для того, чтобы те провели повторную проверку. Если нарушение подтверждается, выплату могут либо отменить, либо же заставить ее вернуть в бюджет. например, через суды возвращают "лишнюю" субсидию.

В рамках верификации чиновники получат следующую информацию:

о том, какими транспортными средствами владеет получатель помощи;

документы, которые предоставили для получения помощи;

те, кто пересек границу;

информацию о доходов от налоговой;

информацию о штрафах, которые платил получатель помощи и т.д.

За что могут забрать пенсию?

Законом предусмотрен ограниченный перечень оснований для прекращения выплаты пенсий. Во всех случаях, если пенсия уже была незаконно выплачена, ее нужно вернуть в бюджет. Либо лже-пенсионер седлает это добровольно, либо его обяжут это сделать по решению суда.

Среди таких случаев:

пенсия оформлена на поддельные документы;

пенсионер умер, но на его имя продолжили получать помощь;

пенсионер-переселенец, переехал и не сменил место регистрации;

пенсионер длительный период находится за границей.

Тем пенсионерам, которые законно получают выплату, не стоит беспокоиться. Верификация в первую очередь должна затронуть возможных нарушителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине уже летом часть пенсий могут повысить почти на 20%. Речь идет о тех категориях, которые остались без перерасчета в рамках мартовского повышения.

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