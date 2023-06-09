В Украине провели массовую проверку укрытий: тысячи оказались закрытыми, в некоторых областях половина непригодных 

В Украине рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели проверки укрытий. Проверили более 98% всех объектов. В 5879 комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. Кроме того, 14 398 укрытий оказались непригодными.

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Об этом говорится в данных ГСЧС, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. Укрытия проверяли рабочие комиссии. В трех областях было всего от 3 до 5 таких комиссий. При таком количестве укрытий провести качественную проверку большого количества укрытый крайне сложно. В такой ситуации возникает вопрос в том, насколько тщательно проводились проверки и можно ли доверять их результатам.

Для понимания: если в Черновицкой области 1792 укрытия проверяло всего три рабочих комиссии (из 6 человек), то в Ривненской области 2150 укрытий проверяли 136 рабочих комиссий из 345 человек. Отметим, 1 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что проведут проверки по всей стране, особо глава правительства отметил Киев. При этом, коммунальные предприятия отвечают только за состояние коммунальных укрытий, те укрытия, которые находятся в государственной и частной собственности – ответственность органов центральной власти или частного собственника.

Как показала проверка, в Киеве ситуация с укрытиями значительно лучше, чем во многих областях страны. А проверки состояния укрытий в том числе может проводить и ГСЧС. При этом далеко не всегда даже ГСЧС находит возможность собрать достаточное количество комиссияй для проведения таких проверок.

Всего две комиссии работали в Хмельницкой области, пять – в Ивано-Франковской области. В среднем по стране проверили 98,71% укрытий. При этом в Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Херсонской, Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Волынской, Винницкой областях проверили все 100% укрытий.

Всего в Украине 47,3 тыс. укрытий, готовых к использованию, в Киеве – 2918, в Житомирской области – 2399. Для сравнения: в Сумской области всего 953 готовых укрытия. Во время проверок некоторые оказались закрытыми.

14 398 укрытий оказались непригодными для использования. Одна из главных причин – они имеют ограниченный доступ. В некоторые убежища не смогли попасть и представители рабочей комиссии.

Сколько укрытий в областях оказались закрытыми при первой проверке:

Винницкая – 75

Волынская – 35

Днепропетровская – 43

Донецкая – 62

Житомирская – 270

Закарпатская – 50

Запорожская – 1349

Ивано-Франковская – 153

Киевская – 256

Кировоградская – 28

Луганская – 0

Львовская – 1316

Николаевская – 483

Одесская – 188

Полтавская – 100

Ривненская – 86

Сумская – 162

Тернопольская – 99

Харьковская – 190

Херсонская – 21

Хмельницкая – 233

Черкасская – 279

Черновицкая – 65

Черниговская – 311

г. Киев – 25

Всего: 5879

В 956 укрытиях ограничен доступ, в 2341 – неудовлетворительное техническое состояние, в 1795 – неудовлетворительное санитарное состояние, 3822 – не соответствуют техническим требованиям, еще 643 – затоплены. 4006 укрытий непригодны по другим причинам. В Запорожской области непригодными оказались 53,33%, в Киеве – 31,05%, а в Киевской – всего 6,81%.

Отметим, за состояние укрытия отвечает то ведомство, на балансе которого оно находится. В Украине три вида укрытий: государственные, коммунальные (принадлежат городу) и частные.

Сколько непригодных укрытий по областям:

Винницкая – 14,09%

Волынская – 21,64%

Днепропетровская – 21,79%

Донецкая – 17,34%

Житомирская – 30,04%

Закарпатская – 19,08%

Запорожская – 53,33%

Ивано-Франковская – 17,13%

Киевская – 20,05%

Кировоградская – 6,81%

Луганская – %

Львовская – 26,95%

Николаевская – 28,64%

Одесская – 26,24%

Полтавская – 21,14%

Ривненская – 18,79%

Сумская – 44,27%

Тернопольская – 14,86%

Харьковская – 18,10%

Херсонская – 28,49%

Хмельницкая - 7,26%

Черкасская – 16,11%

Черновицкая – 24,83%

Черниговская – 24,50%

г. Киев – 31,05%

Всего: 23,33%

Перечень укрытий в своем населенном пункте можно узнать на сайтах органов местной власти, обратившись на горячую линию. Стоит отметить, что далеко не каждый подвал может считаться безопасным укрытием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации, захватившему земельный участок и заблокировавшему вход в укрытие. Кроме того, своими действиями он причинил ущерб государственным интересам на общую сумму 1,7 млн грн.

5 июня в столице простились с 9-летней Викой и ее мамой Олей. Они погибли под дверью закрытого укрытия во время ракетных обстрелов со стороны РФ.

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