В Украине распространяют фальшивки: какие три купюры самые опасные

В Украине среди фальшивых купюр самые распространенные банкноты номиналом в 500, 200 и 100 грн. При этом речь идет о купюрах старого образца.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Национальный банк утверждает, что в 2022-м "уровень фальсификации банкнот снизится в три раза". Однако регулятор фиксирует только те подделки, которые попадают к нему на экспертизы или о которых ему становится известно из сообщений банков и правоохранителей.

Полномасштабная война могла исказить статистику. На оккупированных территориях нет возможности фиксировать нарушения. А в первые недели после начала полномасштабной войны российские войска находились в Киевской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях (на данный момент полностью освобождены). То есть на значительной части территорий длительное время информация о нарушениях не поступала к регулятору.

Согласно данным Национального банка, 92% всех фальшивок – всего три купюры. Чаще всего подделывают банкноту в 500 грн (39% от всего изъятого количества фальшивок), на втором месте 200 грн – 45%, и на третьем – 100 грн (8%).

"Согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года – 12 банкнот)", – отмечают в НБУ.

"В кассе банка получить фальшивку практически невозможно, все купюры проходят проверку в несколько этапов", – рассказывают OBOZREVATEL в одном из отделений ПриватБанка. Лучший способ не получить наличку – использовать безналичный расчет. По закону покупатель имеет право выбирать способ оплаты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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