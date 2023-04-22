В Украине разоблачили масштабную схему краж с банковских карт: достаточно было только открыть ссылку

В Украине группа мошенников из 13 человек обворовала около тысячи украинцев (на сумму около 2 млн грн). Они размещали вредоносные ссылки на специальных сайтах, похожих на платформы с объявлениями, интернет-магазины и онлайн-банкинг.

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Как сообщается на сайте Киберполиции, мошенников задержали в Харьковской области. Они работали вместе со службой безопасности банков (в частности, ПриватБанка). Мошенники объединились в Telegram. Два организатора предоставляли инструкции. Остальные участники отправляли ссылки под видом инструкций для оформления выплат, ссылок на сайты с объявлениями и т.д.

Когда жертва открывала ссылку, совершалась кража ее банковских данных для того, чтобы украсть деньги. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, технику, деньги.

Открыто уголовное производство по статьям о создании преступного сообщества, мошенничество (ст. 255 и ст. 190 УКУ). Организаторам схемы грозит до 12 лет лишения свободы. Также по закону у них могут конфисковать все имущество.

Как сберечь свои средства?

Киберполиция отмечает: адрес мошеннического сайта отличается от оригинального. К примеру, в названии сайта вместо "olx.ua" может быть "olks.bz". То есть мошенники делают все, чтобы сделать ссылки похожими на настоящие. Важно:

не открывать ссылки на сайты, которым вы не доверяете;

не указывайте банковские данные на подозрительных сайтах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мошенники разыскивают волонтеров для того, чтобы за деньги передать им "гуманитарный груз". Потом забирают деньги, но гуманитарный груз так и не доставляют.