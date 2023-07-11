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В Украине резко активизировались интернет-мошенники: выманили полмиллиарда гривен за год. Как защититься

Роман Костюченко
Личные финансы
4 минуты
897
В Украине резко активизировались интернет-мошенники

Мошенники выманили у украинцев через интернет 481 млн грн в 2022 году. Это на 46% больше, чем было до полномасштабной войны. Жертвами аферистов стали тысячи людей. Однако защититься от них можно: для этого стоит лишь соблюдать определенные правила.

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Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил: очень часто украинцы сами передают мошенникам данные своих карт.

"Ежегодно тысячи украинцев становятся жертвами мошенников при расчетах платежной картой или в интернете. Самым популярным методом обмануть украинцев остается социальная инженерия: аферисты пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты", – рассказал министр.

Как защититься от мошенников

Как объяснили в Дії, вычислить аферистов можно по их общению. В частности, они просят:

  • озвучить код, поступивший в сообщении;
  • перейти по подозрительной ссылке, чтобы подтвердить платеж.

В связи с этим там напоминают: свои данные нужно хранить в секрете и никому их не передавать. Речь, в частности, идет о:

  • трехзначном номере на обороте карты;
  • пин-коде карты;
  • кодах банков и мобильных операторов;
  • паролях к интернет-банкингам, е-почте, соцсетям, учетным записям Gmail|iCloud, Apple ID.
Свои данные нужно хранить в секрете и никому их не передавать

Также следует защитить финансовый номер телефона. Это можно сделать:

  • онлайн – зарегистрировав свою SIM-карту в мобильном приложении или на сайте мобильного оператора;
  • офлайн – в отделении оператора. С собой нужно иметь паспорт (можно в Дії), ИНН, SIM-карту.

"Если SIM-карта привязана к паспорту, злоумышленники не смогут украсть номер телефона и получить доступ к банковским картам", – объясняют эксперты.

Следует защитить финансовый номер телефона

Кроме того, нужно обезопасить процесс покупок в интернете. Для этого следует:

  • делать покупки только на проверенных сайтах;
  • выбирать наложенный платеж;
  • создать отдельную виртуальную карту для покупок в интернете;
  • не переходить в мессенджеры при покупке/продаже на платформах торговых площадок;
  • сообщать только 16-значный номер карты (размещенный на ее лицевой стороне) – "этой информации достаточно, чтобы получить плату за товар";
  • не переходить по ссылкам от незнакомцев;
  • не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых сайтах.
Нужно обезопасить процесс покупок в Интернете

Также следует проверять сайты, на которых совершаете покупки. Прежде всего обращать внимание нужно на:

  • правильность названия ресурса, ведь мошенники часто "косят" под известные сайты, "используя похожие названия, меняя несколько символов";
  • адрес сайта – он должен начинаться с https, а не http.

"Перед оплатой проверьте страницу на сайте Киберполиции в разделе Стоп фрауд", – советуют эксперты.

Следует проверять сайты, на которых совершаете покупки

Помимо этого нужно создать надежный пароль. Он должен:

  • иметь не менее 8 символов;
  • содержать большие и маленькие буквы, цифры и специальные знаки/символы;
  • не содержать ваших имени, фамилии и даты рождения, ведь "эти данные злоумышленники будут использовать для взлома в первую очередь".
Нужно создать надежный пароль

Также все ваши учетные записи должны быть защищены двухфакторной аутентификацией, которая убережет их от взлома.

Учетные записи должны быть защищены двухфакторой аутентификацией

При оформлении соцпомощи ориентироваться нужно только на официальные источники. "Ожидайте оповещение о начислении в приложении вашего банка или Дії", – объяснили эксперты.

При оформлении соцпомощи ориентироваться нужно только на официальные источники

Что делать, если сообщили мошенникам свои данные

Если же в виду тех или иных причин вы сообщили мошенникам свои данные, действовать нужно сразу. Так, следует:

  • позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу;
  • написать заявление в Киберполицию или сообщить о случившемся по телефону 0 800 505 170.
Что делать, если сообщили мошенникам свои данные

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Черкасской области мошенник выманил у украинки почти 20 тыс. грн. Для этого он позвонил ей с неизвестного номера, представился банковским работником и попросил подтвердить якобы проводимую операцию.

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