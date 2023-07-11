В Украине резко активизировались интернет-мошенники: выманили полмиллиарда гривен за год. Как защититься

Мошенники выманили у украинцев через интернет 481 млн грн в 2022 году. Это на 46% больше, чем было до полномасштабной войны. Жертвами аферистов стали тысячи людей. Однако защититься от них можно: для этого стоит лишь соблюдать определенные правила.

Видео дня

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил: очень часто украинцы сами передают мошенникам данные своих карт.

"Ежегодно тысячи украинцев становятся жертвами мошенников при расчетах платежной картой или в интернете. Самым популярным методом обмануть украинцев остается социальная инженерия: аферисты пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты", – рассказал министр.

Как защититься от мошенников

Как объяснили в Дії, вычислить аферистов можно по их общению. В частности, они просят:

озвучить код, поступивший в сообщении;

перейти по подозрительной ссылке, чтобы подтвердить платеж.

В связи с этим там напоминают: свои данные нужно хранить в секрете и никому их не передавать. Речь, в частности, идет о:

трехзначном номере на обороте карты;

пин-коде карты;

кодах банков и мобильных операторов;

паролях к интернет-банкингам, е-почте, соцсетям, учетным записям Gmail|iCloud, Apple ID.

Также следует защитить финансовый номер телефона. Это можно сделать:

онлайн – зарегистрировав свою SIM-карту в мобильном приложении или на сайте мобильного оператора;

офлайн – в отделении оператора. С собой нужно иметь паспорт (можно в Дії), ИНН, SIM-карту.

"Если SIM-карта привязана к паспорту, злоумышленники не смогут украсть номер телефона и получить доступ к банковским картам", – объясняют эксперты.

Кроме того, нужно обезопасить процесс покупок в интернете. Для этого следует:

делать покупки только на проверенных сайтах;

выбирать наложенный платеж;

создать отдельную виртуальную карту для покупок в интернете;

не переходить в мессенджеры при покупке/продаже на платформах торговых площадок;

сообщать только 16-значный номер карты (размещенный на ее лицевой стороне) – "этой информации достаточно, чтобы получить плату за товар";

не переходить по ссылкам от незнакомцев;

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых сайтах.

Также следует проверять сайты, на которых совершаете покупки. Прежде всего обращать внимание нужно на:

правильность названия ресурса, ведь мошенники часто "косят" под известные сайты, "используя похожие названия, меняя несколько символов";

адрес сайта – он должен начинаться с https, а не http.

"Перед оплатой проверьте страницу на сайте Киберполиции в разделе Стоп фрауд", – советуют эксперты.

Помимо этого нужно создать надежный пароль. Он должен:

иметь не менее 8 символов;

содержать большие и маленькие буквы, цифры и специальные знаки/символы;

не содержать ваших имени, фамилии и даты рождения, ведь "эти данные злоумышленники будут использовать для взлома в первую очередь".

Также все ваши учетные записи должны быть защищены двухфакторной аутентификацией, которая убережет их от взлома.

При оформлении соцпомощи ориентироваться нужно только на официальные источники. "Ожидайте оповещение о начислении в приложении вашего банка или Дії", – объяснили эксперты.

Что делать, если сообщили мошенникам свои данные

Если же в виду тех или иных причин вы сообщили мошенникам свои данные, действовать нужно сразу. Так, следует:

позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу;

написать заявление в Киберполицию или сообщить о случившемся по телефону 0 800 505 170.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Черкасской области мошенник выманил у украинки почти 20 тыс. грн. Для этого он позвонил ей с неизвестного номера, представился банковским работником и попросил подтвердить якобы проводимую операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!