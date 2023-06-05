В Украине резко изменилась ситуация на рынке труда: чего ждать в ближайшие годы

В Украине стабилизировалась ситуация на рынке труда. И хотя реальный размер зарплат все еще далек до уровня января 2022-го, ситуация постепенно улучшается. Однако радоваться слишком рано. В ближайшие годы украинцев ждет сразу несколько важных вызовов, а из-за полномасштабной войны уже сейчас на рынке труда возникла диспропорция.

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О том, к чему готовиться украинцам и как изменится ситуация, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что происходит на рынке труда?

Рынок труда в Украине начал постепенно восстанавливаться, об этом свидетельствуют данные крупных кадровых порталов. Сейчас количество открытых вакансий всего на 20% меньше, чем до полномасштабной войны, а число резюме всего на 10% превышает уровень 2021-го.

Но радоваться слишком рано. Есть две большие проблемы. Первая – региональная диспропорция, рассказывают OBOZREVATEL в компании grc. Регионы, которые находятся ближе к зоне боевых действий и постоянно обстреливаются, пострадали значительно больше. Там и зарплаты ниже, и вакансий меньше.

Вторая проблема – значительное падение реального уровня зарплат (то есть с учетом инфляции). Только в прошлом году цены выросли на 26,6%. Рост цен выше 20%, добавляет кандидат экономических наук Людмила Черенько, считается крайне опасным. Все это, как отмечает ученая, привело к значительному росту уровня бедности.

Зарплаты же растут неравномерно и незначительно. В 2023-м, согласно оценкам Нацбанка, номинальная зарплата увеличится на 21,9%. Но если от этой цифры отнять инфляцию, окажется, что зарплаты вырастут всего на 3,7%. Итак:

рынок труда стабилизируется: число вакансий восстанавливается, безработица снижается;

сложная ситуация остается в регионах, которые сильнее пострадали от военных действий (Херсон, Харьков, Донецкая, Луганская, Сумская области);

У меня есть работа, но зарплаты у нас мизерные. Так будет всегда?

Тяжелее всего приходится украинцам, которые получают минимальную зарплату. Ее в 2023-м не увеличат, а в следующем году планируют повысить только на 14,1%, И это в то время как подсчетам экс-министра соцполитики к следующему году кумулятивный (общий) уровень роста цен составит 50%.

Сейчас минималка в Украине составляет 6700 грн, в то время как фактический прожиточный минимум по оценкам Минсоца – 7782 грн. То есть все, кто получает минималку, находятся за чертою бедности. В 2024-м минимальную зарплату повысят всего до 7651 грн. Это не позволит избавиться от бедности среди работающих. Для сравнения, в Польше минимальная зарплата в гривневом эквиваленте уже составляет более 30 тыс. грн. А всем работающим гарантируют достойный размер заработной платы.

Черенько уверена: Украине необходимо значительно повышать зарплаты и пересматривать подход к начислению заработка. Вот только до конца полномасштабной войны рассчитывать на значительные изменения не приходится.

А как изменится ситуация на рынке труда в ближайшие годы?

Сценарий развития ситуации зависит от того, когда и как закончится война. НБУ в своем базовом прогнозе предполагает, что активные боевые действи не будут вестись уже в следующем году. В таком случае в 2024-м реальная зарплата увеличится на 5,7%, а номинальная зарплата на 19,2%. В 2025-м зарплаты вырастут еще на 12,7% (реальная зарплата почти на 5%). Это позволит за следующие несколько лет компенсировать падение зарплат в 2022-м.

Вместе с тем после окончания войны в Украине пройдет масштабная демобилизация. Задача государства в этой ситуации: обеспечит рабочими местами тех украинцев, которые отстояли независимость государства. Они должны получать особые условия для трудоустройства, открытия собственного бизнеса.

Как мне не потерять свою работу?

Всемирный экономический форум (ВЭФ) несколько недель назад опубликовал доклад о будущем рынка труда в ближайшие годы. И хотя их прогнозы касаются мировых тенденций, они также затронут и Украину. Ожидается, то почти четверть рабочих мест (23%) изменится в ближайшие пять лет.

Ожидается, что до 2030-го занятость аналитиков и ученых, специалистов по большим данным, специалистов по машинному обучению искусственного интеллекта и специалистов по кибербезопасности вырастет в среднем на 2027%.

Без работы могут остаться не только те украинцы, которые выполняют простую работу (грузчики, кассиры). Но и бухгалтеры, переводчики, некоторые математики, контент-райтеры и т.д. Их функции можна заменить за счет автоматизации, программ с элемента искусственного интеллекта.

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, уверен, те украинцы, которые совершенствуют свои навыки, проявляют активность, продолжают обучаться, осваивают новые навыки, свои рабочие места не потеряют. "Важно быть в приоритете у руководства, быть частью критического персонала, быть полезным, ответственным, этичным. Быть готовым экспериментировать, получать новые навыки, быть полезным в условиях трансформации", – советует Милованов.

После войны начнется период восстановления. В этот момент при условии привлечения инвестиций в Украине будут востребованы строители, инженеры, логисты. Кроме того, будет расти спрос на медицинских работников. Специалисты этих сфер как минимум первые послевоенные годы без работы не останутся.