В Украине резко повысят часть пенсий уже через месяц: кто получит прибавку в 1000 грн 

В Украине с 1 июля пересчитают пенсии тем, кто не получил прибавку в марте. При этом индексация в размере около 1000 грн ждет тех пенсионеров, которые на данный момент получают пенсию в размере 5076 грн без учета надбавок.

Видео дня

Это следует из сообщения Пенсионного фонда. Так, на прибавку могут рассчитывать те украинцы, которые получают выплаты по специальным законам. Речь идет о государственных служащих, а также местных чиновников, ученых, народных депутатах, чиновников всех уровней.

Отметим, прибавка предусмотрена законом об индексации. В первую очередь индексацию провели тем украинцам, которые вышли на заслуженный отдых по общим правилам. Для экономии отдельным категориям выплаты пересчитают только с 1 июля.

Размер прибавки будет для всех индивидуальным. При перерасчете "чистый" размер пенсии (без учета всех надбавок) увеличат на 19,7%. Этот процент получили, добавив половину от прошлогоднего уровня инфляции и половину от среднего за три года роста зарплат.

При этом индексацию прожиточного минимума в 2023 году отменили из-за проблем с бюджетом. Индексация должна была произойти в размере инфляции (то есть составить около 26,6%).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине проведут масштабную проверку всех пенсионеров. Часть из них может лишиться выплат из-за нарушений при оформлении документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!