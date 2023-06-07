В Украине кардинально изменились цены на клубничку: сколько нужно отдать за кило ягоды

В Украине оптовая цена на клубнику продолжает падать из-за созревания ягоды в украинских хозяйствах. Тенденция уже отобразилась и на розничных ценах – стоимость килограмма упала со 140 до 60-100 грн. Но и это еще не предел.

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В целом, закупочные цены на клубнику по сравнению с прошлой неделей упали на 36%. Приобрести клубнику закупщикам предлагают по цене в 30-65 грн за один килограмм, говорится в сводке аналитической платформы EastFruit.

Главным образом цены на клубнику падают в южных и центральных регионах страны. Фермеры вынуждены снижать расценки на клубнику, поскольку очень выросли предложения от местных хозяйств.

Но при этом спрос со стороны украинцев остается достаточно сдержанным – не только из-за высоких цен, а и из-за высокого процента некондиции ягоды. Аналитики считают, что большое количество дождей в мае и начале июня сильно снизило качество украинской клубники.

Средние цены на клубнику сейчас ниже на 37% по сравнению с июнем 2022 года. Предполагается, что цены будут падать еще ниже, поскольку спрос будет оставаться сдержанным, а предложение расти, но ожидаются большие проблемы с кондиционностью товара.

Отметим, что речь идет о закупочных ценах – то есть о том, по которым фермеры продают клубнику торговцам. На розничном рынке цены на ягоду значительно выше и колеблются в зависимости от региона. Это связано с тем, что изменения в закупочных ценах обычно отражаются на положении дел в рознице через пару недель. То есть нынешнее "оптовое" удешевление украинцы ощутят ближе к середине июня.

Например, в Харьковской области 6-7 июня за клубнику придется выложить 100-120 грн за килограмм. В Ривне цены колеблется от 70 до 90 грн, в Киеве – в среднем 65 грн. А вот чем ближе к югу, тем дешевле: в Кривом Роге за клубнику в рознице просят от 55 до 65 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросла стоимость борща. Приготовление кастрюли на 3,5-4 литра во время войны будет дороже на 7% и обойдется 120,6 грн. Больше всего будет стоить масло, которое подорожало на 35% – средняя его стоимость в столичных супермаркетах составляет 55 грн.

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