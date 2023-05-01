В Украине ситуация с бедностью резко ухудшилась: озвучена статистика

Уровень бедности в Украине из-за полномасштабной войны вырос с 5,5% до 24,2%. В результате еще 7,1 млн человек оказалось за чертою бедности.

Видео дня

Об этом сообщает издание The Gurdian. Поскольку безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, региональный директор учреждения по Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что бедность может резко возрасти.

Экономист Елена Билан видит углубление кризиса, но говорит, что без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества, включая обещания на сумму 43 миллиарда долларов ситуация будет хуже.

"Мы наблюдаем снижение ВВП на 30% в значительной степени потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым у нее больше нет доступа. У нас была инфляция в 26% - опять же, что могло быть хуже - но зарплаты людей также остались на прежнем уровне, а валюта девальвировалась по отношению к доллару на 20%. Самая большая проблема будет заключаться в том, как создать новые рабочие места", – пояснил он.

Наиболее заметный признак кризиса бедности можно найти в протестантской церкви в городе, где священники создали шесть центров раздачи бесплатного хлеба по всему району. Там в большинстве дней около 500 человек стоят в очереди за бесплатной буханкой, а столы и палатка также установлены за пределами центра в день посещения Guardian, предлагая бесплатную подержанную обувь, одежду и детские игрушки.

Одна из жительниц Ирпеня Вероника Правик просматривает одежду и пытается найти бесплатные подгузники и детское молоко для своего малыша, которые иногда доступны, но не сегодня. Она рассказывает типичную историю. Работая в розничной торговле до войны, 30-летняя женщина потеряла работу и бежала с семьей в Испанию на шесть месяцев, где она сожгла свои сбережения, прежде чем вернуться в Украину осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). В то же время 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!