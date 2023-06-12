В Украине торгуют поддельной парфюмерией под видом брендов: как вычислить обман при помощи батч- и штрих-кода

В Украине довольно часто магазины продают поддельные духи под видом оригинальных. Однако потребители сами могут отличить подделку.

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OBOZREVATEL расскажет о 5 способах, которые помогут отличить настоящие духи от подделки.

Способ №1 – батч-код

Проверьте код. Батч-код – это номер, указывающий на дату и место производства духов. Он обычно находится на упаковке или флаконе.

Если у вас есть доступ к интернету, вы можете найти базу данных батч-кодов, где указано, какие духи были произведены на определенную дату и место.

Способ №2 – штрих-код

Штрих-код – это уникальный номер, используемый для идентификации товара. Он обычно находится на упаковке или флаконе.

Если у вас есть доступ к интернету, вы можете проверить штрих-код с помощью специальных приложений, проверяющих его подлинность.

Способ №3 – упаковка

Потребители могут проверить упаковку. Настоящие духи всегда имеют качественную упаковку из высококачественных материалов. Если упаковка выглядит дешево или имеет заметные дефекты, это может являться признаком того, что это подделка.

Способ №4 – запах

Еще один способ – проверить запах. Настоящие духи всегда обладают четким и стойким запахом, который не меняется в течение дня. Если запах меняется или исчезает через несколько часов, это может являться признаком того, что это подделка.

Способ №5 – магазины

Совет потребителям – покупайте духи в надежных магазинах. Нужно покупать только в официальных магазинах или известных онлайн-магазинах. Это снизит риск покупки подделки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одесской области разоблачили масштабное производство липовой парфюмерии. Подделки продавали под видом известных мировых брендов. В результате обысков была изъята продукция более чем на 9,2 млн грн.

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