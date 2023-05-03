В Украине введут новые пенсии: кто сможет дополнительно получить 7 тысяч

В Украине появится дополнительный вид пенсии – меценатская. Ее смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый. При переводе на благотворительную адресную пенсию 10 тыс. грн 7 тыс. грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тыс., а еще 3 тыс. грн пойдет на пенсии другим украинцам.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в Facebook. "После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера. Остальные, 30% будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров", – говорится в сообщении.

"Закон, принятый ВР в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличенно", – отметила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Любой гражданин Украины, проживающий в Украине или за границей, может сделать благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек или просто близких людей.

Пенсию смогут получить не все

В Украине ежегодно требование к стажу увеличивается на 12 месяцев. В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь как минимум 30 лет стажа. До 2028-го норма составит уже 35 лет. При этом критическим станет 2025 год: большинство украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 лет стажа. Поэтому выполнить требование для выхода на пенсию вовремя в 2023-м они смогут, а вот с 2025-го наступит критический момент. Ранее в Пенсионном фонде считали, что даже при изменении требований к стажу около 55% украинцев все равно смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до пандемии COVID и полномасштабной войны c Россией. Только с началом полномасштабной войны около трех миллионов украинцев перестали платить ЕСВ, а значит, им не засчитывают стаж.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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